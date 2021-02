ilpost : L’inviato delle “Iene” Luigi Pelazza è stato condannato per violenza privata nel caso che coinvolge la giornalista… - Corriere : Luigi Pelazza, inviato de «Le Iene» condannato a 2 mesi: entrò nel palazzo di Guia Soncini - SecolodItalia1 : Guia Soncini trascina le Iene in Tribunale: condannato Luigi Pelazza - infoitinterno : Luigi Pelazza, inviato de «Le Iene» condannato a 2 mesi: entrò nel palazzo di Guia Soncini - infoitinterno : Luigi Pelazza de Le Iene condannato per violenza privata ai danni di Guia Soncini -

Luigi Pelazza, inviato de 'Le Iene' , è stato condannato dal Tribulale di Milano a 2 mesi di carcere per violenza privata ai danni della giornalista, che si era costituita parte civile, difesa dall'avvocato Davide Steccanella. Assolto invece "per non aver commesso il fatto" l'altro imputato, il cameraman Osvaldo Camillo Verdi , ...Luigi Pelazza, inviato de 'Le Iene', è stato condannato per violenza privata ai danni della giornalistae ha voluto commentare così la notizia: 'Accettiamo questa sentenza ma è ovvio che riteniamo di non aver sbagliato, quindi ricorreremo in Appello e in Cassazione. Questo è sicuro, perché ...Luigi Pelazza è stato condannato per violenza privata a due mesi di carcere poi convertiti alla pena pecuniaria di 15mila euro.?Il Tribunale di Milano ha condannato l’inviato de “Le Iene” Luigi Pelazza a 2 mesi di carcere, convertiti su richiesta dell’imputato alla pena pecuniaria di 15mila euro e sospesa. Pelazza è stato con ...