Gruppo JSW | inviata a MISE nuova bozza piano industriale

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – JSW Steel Italy ha inviato questa mattina al Ministero dello Sviluppo Economico laaggiornata delper le società italiane delJSW relativo al sito di Piombino. Attraverso il– si legge nella nota ufficiale – “la Società intende efficientare gli impianti di laminazione e realizzare il forno elettrico in modo da completare la gamma prodotti e far tornare l’azienda ad una redditività soddisfacente”. Appena possibile, nei prossimi giorni, sarà fissato un incontro per discutere dele dei punti aperti tra il Ministero dello Sviluppo Economico e i vertici della Società.

