Griezmann lancia il Barcellona | “Possiamo fare molto bene Messi una leggenda e sulla mia esultanza…”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Fa festa ilche trova tre punti preziosi in campionato e aggancia il Real Madrid al secondo posto. Dopo la rete del vantaggio segnata da, èa regalare il successo con un gol pesante nel 2-1 finale sull'Atletico Bilbao. Una vittoria che porta i blaugrana a 40 punti, -10 dall'Atletico Madrid capolista e con una gara in meno. Parlando a Movistar +, l'attaccante francese ha spiegato proprio le ambizioni del club in ottica campionato ma si è anche soffermato sui rumors legati alla squadra e a La Pulce dopo i fatti resi noti relativamente al contratto dell'argentino.: "una. E in Liga..."caption id="attachment 1087969" align="alignnone" width="652"(getty images)/caption"Io e Leo ci divertiamo. Lui è una ...

