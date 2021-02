Grave incidente a Casal Velino: muore bimbo di 4 anni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un bambino di 4 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Casal Velino, il località Verduzio. Il piccolo, stando alle prime ricostruzioni, viaggiava a bordo di una Kia insieme alla mamma e alla sorellina quando è avvenuto l’impatto. Per il bimbo non c’è stato nulla da fare nonostante l’immediato arrivo sul posto di tre ambulanze. Gravi le ferite riportate dalla donna, originaria di Stella Cilento, mentre la bambina non sarebbe in pericolo di vita. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un bambino di 4ha perso la vita in un tragicostradale a, il località Verduzio. Il piccolo, stando alle prime ricostruzioni, viaggiava a bordo di una Kia insieme alla mamma e alla sorellina quando è avvenuto l’impatto. Per ilnon c’è stato nulla da fare nonostante l’immediato arrivo sul posto di tre ambulanze. Gravi le ferite riportate dalla donna, originaria di Stella Cilento, mentre la bambina non sarebbe in pericolo di vita. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Morte Fabio Firrincieli, questo martedì i funerali. I familiari gestiscono il Bar Tamanaco

Si svolgeranno domani, martedì 2 febbraio, i funerali di Fabio Firrincieli, il giovane morto a causa di un grave incidente stradale che si è verificato ieri sera mentre si trovava in sella alla sua moto in zona salesiani. Le esequie si svolgeranno alle 11.30 in San Paolo. Fabio Firrincieli aveva appena 18 ...

Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi. Un bimbo di 4 anni è deceduto dopo che l'auto su ... Ferite ma non in maniera grave la mamma e la sorellina. Sul posto i sanitari del 118 e i ...

Casal Velino. Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi sulla Sp274 tra le località Verduzio e Cerreta-Padule. A bordo dell’auto […] ...

Cronaca: Drammatico incidente nel primo pomeriggio di oggi a Casal Velino. Un'automobile, con a bordo madre e due figli, è uscita fuori str..

