Grande Ugl | “Un anno di Covid con l’economia ferma al palo | si rischia bomba sociale”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “L’impatto del coronavirus e la relativa emergenza che si trascina dietro compiono un, un periodo lunghissimo durante il quale ci siamo spesi in nome del rispetto delle regole e della vicinanza alla popolazione“. E’ quanto ha dichiarato questa mattina la Vice Segretaria della Ugl Caserta Mariannaricordando la cronistoria degli ultimi 365 giorni vissuti convivendo col19. “L’alto casertano ha vissuto undifficile” ha continuato la sindacalista “un periodo che a guardarlo oggi appare come un racconto di guerra. La paura iniziale, i primi contagi, le fabbriche che chiudevano, il lockdown, le ordinanze inopportune dei sindaci, gli anziani condannati a badare a se stessi. Viviamo in una condizione precaria, conche affanna, le industrie ...

E' quanto ha dichiarato questa mattina la Vice Segretaria della Ugl Caserta Marianna Grande ricordando la cronistoria degli ultimi 365 giorni vissuti convivendo col Covid19. "L'alto casertano ha vissu ...