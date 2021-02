Grande Fratello Vip, televoto pilotato? Scoppia il caos (Di martedì 2 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5, Signorini apre il televoto ma l’app non funziona Alfonso Signorini (fonte foto: Mediaset Play)Nella casa del Grande Fratello Vip 5 c’è attesa per scoprire la decisione del pubblico in merito al destino di Alda D’Eusanio. Su Twitter e sotto la foto pubblicata su Instagram i telespettatori si sono lamentati del malfunzionamento dei canali di televoto. In molti non riescono infatti a votare dall’applicazione, lo stesso Alfonso Signorini ha ammesso alcuni problemi di funzionamento. Insomma, staremo a vedere come andrà a finire. ma questi televoti flash con l’app in down …#tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/7YscR4oGAM — ??? 78% (@nobaci) February 1, 2021 Grande Fratello Vip 5, Alda D’Eusanio chiede scusa in ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021)Vip 5, Signorini apre ilma l’app non funziona Alfonso Signorini (fonte foto: Mediaset Play)Nella casa delVip 5 c’è attesa per scoprire la decisione del pubblico in merito al destino di Alda D’Eusanio. Su Twitter e sotto la foto pubblicata su Instagram i telespettatori si sono lamentati del malfunzionamento dei canali di. In molti non riescono infatti a votare dall’applicazione, lo stesso Alfonso Signorini ha ammesso alcuni problemi di funzionamento. Insomma, staremo a vedere come andrà a finire. ma questi televoti flash con l’app in down …#tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/7YscR4oGAM — ??? 78% (@nobaci) February 1, 2021Vip 5, Alda D’Eusanio chiede scusa in ...

