Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio nelle mani del pubblico (Di lunedì 1 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5, Alda D'Eusanio chiede scusa in diretta Alda D'Eusanio (fonte foto: Instagram, @ Aldadeusanioofficial)Alda D'Eusanio questa sera è stata chiamata a risponde "cattivo gusto, una scivolata…cosa sono i genitori cattolici che si sono risentiti?" ha detto la conduttrice. La donna ha detto "Ah invece di nero ho detto neg*o? Mi dispiace" ha continuato poi la conduttrice, ricevendo la ripresa della conduttore "Non ripetiamola per favore." "Tu per fortuna non hai rivolto questa parola a una persona, come era successo a Leali" ha detto Signorini "Se ogni tanto scappa un termine al posto dell'altro non lo si fa con intenzione, perché fino a pochi anni fa si poteva usare." "Però se non c'era intenzionalità ...

