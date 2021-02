Grande Fratello | lo scivolone della nota conduttrice

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - GrandeFratello : Una vera e propria forza della natura... Alda in questi primi giorni ha letteralmente infiammato la Casa. Ma, tra p… - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - Rosita02542492 : Grande fratello vip per fortuna a Zenga piaceva Rosalinda ???? - Chiara21131714 : RT @MarikaPrevidi: Giulia più votata di MTR vabbè vado a vedere il grande fratello brasiliano #gfvip #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Si torna nuovamente a parlare, in diretta alVip , del triangolo Giulia Salemi - Pierpaolo Pretelli - Elisabetta Gregoraci . L'incontro tra Pierpaolo ed Elisabetta in studio venerdì e le dichiarazioni sulla cena e sul particolare ...Questa sera su Canale 5 va in onda la trentaseiesima puntata del 'Vip ', condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia nel ruolo di opinionisti. Nella Casa non mancheranno colpi di scena e sorprese, a cominciare da quella di Nello ...La distanza fra i tre concorrenti sembra ormai incolmabile e Giulia difendendosi risponde piccata: 'Loro non si rendono conto che certe affermazioni che fanno possono ferire' e con voce amareggiata ag ...L'Italia, ragazzi, come dico sempre è il paese più bello del mondo rovinato da pochi deficienti. Il Grande Fratello Vip decide di non eliminarla direttamente, ma di passare dal pubblico mediante un te ...