Governo | tavolo di maggioranza a 15 ma le donne sono solo 2

ROMA – Quattordici parlamentari più Roberto Fico. E' composto da quindici persone il tavolo di maggioranza convocato dal presidente della Camera nella sala della Lupa, dove fu proclamato il risultato del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Su quindici, tra deputati e senatori, chiamati a scrivere il programma del nuovo governo, solo due sono donne (il 13%): Boschi e De Petris.

