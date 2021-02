Governo: Tabacci, ‘lavoro e questioni istituzionali al tavolo’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb (Adnkronos) – “Abbiamo parlato di politiche del lavoro e delle questioni istituzionali. Nel pomeriggio andremo avanti”. Lo ha detto Bruno Tabacci nella pausa dei lavori del tavolo del programma convocato da Roberto Fico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb (Adnkronos) – “Abbiamo parlato di politiche del lavoro e delle. Nel pomeriggio andremo avanti”. Lo ha detto Brunonella pausa dei lavori del tavolo del programma convocato da Roberto Fico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : Il senatore Gregorio de Falco ex #M5s ha chiesto di aderire alla componente del Centro democratico che fa capo a… - fattoquotidiano : Governo, Tabacci (Centro Democratico): “Conte unico punto d’equilibrio possibile in questa legislatura” - TV7Benevento : Governo: Tabacci, 'se il Parlamento non è in grado c'è quello del presidente'... - TV7Benevento : Governo: Tabacci, 'lavoro e questioni istituzionali al tavolo'... - Ecatetriformis : “Dobbiamo vedere se il Parlamento riesce a non farsi commissariare – ha aggiunto – perché se non decolla il governo… -