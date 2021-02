Governo: su programma e squadra gelo Iv, ‘da M5S solo no e veti’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – A sera il barometro della trattativa segna negativo. A quanto apprende l’Adnkronos, i contatti e i colloqui bilaterali tra i ‘pontieri’ in campo non avrebbero prodotto passi avanti. Anzi. In particolare, da ambienti renziani, si stigmatizza un irrigidimento dei 5 Stelle che hanno affidato al capo politico Vito Crimi la gestione delle trattative. La situazione si è incartata e, si spiega, “in queste condizioni non ci sono le premesse” per un incontro tra i big in serata, come si era ipotizzato stamattina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – A sera il barometro della trattativa segna negativo. A quanto apprende l’Adnkronos, i contatti e i colloqui bilaterali tra i ‘pontieri’ in campo non avrebbero prodotto passi avanti. Anzi. In particolare, da ambienti renziani, si stigmatizza un irrigidimento dei 5 Stelle che hanno affidato al capo politico Vito Crimi la gestione delle trattative. La situazione si è incartata e, si spiega, “in queste condizioni non ci sono le premesse” per un incontro tra i big in serata, come si era ipotizzato stamattina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

