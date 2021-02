Governo, Ruocco (M5s): “Conte fondamentale, è punto di sintesi e garanzia. È riuscito a ottenere i 209 miliardi per l’Italia” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Arroccati su Conte? È importantissimo il presidente Conte, è un punto di sintesi e di garanzia“. Lo ha detto la deputata del Movimento 5 stelle, Carla Ruocco, rispondendo alle domande dei cronisti sui lavori in corso a Montecitorio per arrivare a un patto di legislatura per un nuovo esecutivo e sulle condizioni poste finora dai renziani. ” Conte è colui che è riuscito a ottenere questo enorme risultato per l’Italia di 209 miliardi però sbrighiamoci perché vanno investiti presto” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Arroccati su? È importantissimo il presidente, è undie di“. Lo ha detto la deputata del Movimento 5 stelle, Carla, rispondendo alle domande dei cronisti sui lavori in corso a Montecitorio per arrivare a un patto di legislatura per un nuovo esecutivo e sulle condizioni poste finora dai renziani. ”è colui che èquesto enorme risultato perdi 209però sbrighiamoci perché vanno investiti presto” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Governo, Ruocco (M5s): “Conte fondamentale, è punto di sintesi e garanzia. È riuscito a ottenere i 209 miliardi per… - FroioPietro : RT @fattoquotidiano: Governo, Ruocco (M5s): “Conte fondamentale, è punto di sintesi e garanzia. È riuscito a ottenere i 209 miliardi per l’… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Governo, Ruocco (M5s): “Conte fondamentale, è punto di sintesi e garanzia. È riuscito a ottenere i 209 miliardi per l’… - donata188 : RT @fattoquotidiano: Governo, Ruocco (M5s): “Conte fondamentale, è punto di sintesi e garanzia. È riuscito a ottenere i 209 miliardi per l’… - Pietro13774113 : RT @fattoquotidiano: Governo, Ruocco (M5s): “Conte fondamentale, è punto di sintesi e garanzia. È riuscito a ottenere i 209 miliardi per l’… -