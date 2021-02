Governo: Rosato, ‘se non ci sarà accordo su Mes, ne prenderemo atto’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Noi non pensiamo che Italia Viva debba dettare l’agenda, e che quello che diciamo debba essere accettato per forza. Sul Mes non abbiamo mai avuto, in tanti mesi, un luogo in cui discutere. Se alla fine di questa mediazione non ci sarà un accordo sul fatto che questo strumento vada utilizzato, ne prenderemo atto”. Lo dice Ettore Rosato di Iv a Tagadà su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Noi non pensiamo che Italia Viva debba dettare l’agenda, e che quello che diciamo debba essere accettato per forza. Sul Mes non abbiamo mai avuto, in tanti mesi, un luogo in cui discutere. Se alla fine di questa mediazione non ciunsul fatto che questo strumento vada utilizzato, neatto”. Lo dice Ettoredi Iv a Tagadà su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ItaliaViva : Se iniziamo a parlare di crisi economica, sanitaria ed educativa e a dare risposte, abbiamo tutta la possibilità di… - ItaliaViva : .@Ettore_Rosato : 'All'Italia serve un governo all'altezza. I veti non li mettiamo né li accettiamo' - TV7Benevento : Governo: Rosato, 'coinvolgere opposizione su riforme'... - TV7Benevento : **Governo: Rosato, 'Conte ter? dipende da come va discussione'**... - TV7Benevento : Governo: Rosato, 'se non ci sarà accordo su Mes, ne prenderemo atto'... -