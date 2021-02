Governo: Rosato, 'coinvolgere opposizione su riforme' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Non si può pensare di fare da soli. Recovery e riforme sono terreni su cui coinvolgere l'opposizione". Lo dice Ettore Rosato a Tagadà su La7 a proposito della proposta di Iv al tavolo sul programma di una bicamerale sulle riforme presieduta dall'opposizione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Non si può pensare di fare da soli. Recovery esono terreni su cuil'". Lo dice Ettorea Tagadà su La7 a proposito della proposta di Iv al tavolo sul programma di una bicamerale sullepresieduta dall'

La7tv : #lariachetira @Ettore_Rosato (Italia Viva): 'Non abbiamo mai messo in campo le prime questioni sui nomi. Sono molto… - ItaliaViva : Se iniziamo a parlare di crisi economica, sanitaria ed educativa e a dare risposte, abbiamo tutta la possibilità di… - ItaliaViva : .@Ettore_Rosato : 'All'Italia serve un governo all'altezza. I veti non li mettiamo né li accettiamo' - zazoomblog : Governo: Rosato ‘Conte ter? dipende da come va discussione’ - #Governo: #Rosato #‘Conte #dipende - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada @Ettore_Rosato (Italia Viva) sul tavolo per il nuovo programma di #governo organizzato dal presidente Fico: 'Ora c'è fin… -