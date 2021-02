Governo: Renzi, ‘esecutivo di persone capaci e meritevoli, solo così l’Italia si salva’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Il nuovo Governo “dovrà essere un Governo di persone capaci e meritevoli. solo così l’Italia si salva, solo così”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Il nuovo“dovrà essere undisi salva,”. Lo scrive Matteonella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Corriere : «Quanto all’Arabia Saudita, soltanto chi non conosce la politica estera ignora il fatto che stiamo parlando di uno… - Adnkronos : #Governo, sondaggio Ipsos: #Conte primo per gradimento, #Renzi ultimo - fattoquotidiano : Governo, Casini: “Se la crisi finisce così, Renzi ne esce rafforzato. Conte ridicolizzato dalla ricerca frenetica d… - medicojunghiano : RT @iltrumpo: Renzi ha creato la crisi perché in mente ha una visione del futuro. Perché governo serio deve occuparsi dei problemi veri del… - Loredanataberl1 : RT @La7tv: #omnibus @MolinariRik (Lega) commenta gli ultimi sviluppi della #crisi di governo: 'Conte ha perso contro Renzi, ora sono costre… -