Governo: Renzi, ‘davanti a scelte non contano sondaggi ma bene comune’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “A quelli che dicono: ‘Ma che bisogno c’era di fare la crisi adesso?’ Rispondete mostrando una foto dei vostri bambini, dei vostri nipoti, dei piccoli che giocano in un asilo. Noi oggi stiamo decidendo il loro futuro, i loro debiti. è un momento di importanza storica. E davanti alle scelte che valgono non contano i sondaggi personali, conta solo e soltanto il bene comune”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “A quelli che dicono: ‘Ma che bisogno c’era di fare la crisi adesso?’ Rispondete mostrando una foto dei vostri bambini, dei vostri nipoti, dei piccoli che giocano in un asilo. Noi oggi stiamo decidendo il loro futuro, i loro debiti. è un momento di importanza storica. E davanti alleche valgono nonpersonali, conta solo e soltanto ilcomune”. Lo scrive Matteonella enews. L'articolo CalcioWeb.

E dovrà essere un governo di persone capaci e meritevoli. Solo così l'Italia si salva, solo così'. Lo scrive Matteo Renzi, leader di Italia viva, nella e - news. IL TESTO INTEGRALE Enews 685, lunedì ...

Governo, Renzi sta giocando? Parlamentari di Pd e M5S in rivolta

...trapelare ottimismo sulla possibilità di chiudere le trattative per la formazione del nuovo governo. L'incubo del veto da parte di Matteo Renzi è sempre lì che aleggia sul traghettatore Roberto Fico e ...

Crisi di governo: da Pd, M5S e LeU sostegno a Conte. Renzi: sì a esecutivo politico ma con documento ... Il Sole 24 ORE Governo: Bernini, serve esecutivo di alto profilo

ROMA, 01 FEB - "Lo shopping parlamentare tenutosi a Palazzo Chigi ancora ci offende. Il risultato finale è una maggioranza comunque risicata che dipende totalmente dagli umori di Renzi per andare avan ...

Governo: Salvini, Mattarella senta cosa pensa il Paese

MILANO, 01 FEB - "Non si commenta mai il Presidente della Repubblica e ci si affida alla sua saggezza. Noi contiamo che senta che cosa pensa il Paese, e quindi piuttosto che i pastrocchi e i ricatti t ...

