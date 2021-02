Governo | Mattarella attende Fico domani | non esclusi tempi supplementari Adnkronos 2

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 febbraio 2021) () – A quel punto il Capo dello Stato si troverebbe con tutti gli elementi a disposizione per veder concretizzata la nascita di un esecutivo nuovo ma basato sulla stessa maggioranza che sosteneva il precedente e guidato, logica vuole, sempre da Giuseppe Conte. L”avvocato del popolo’ verrebbe quindi convocato al Colle a stretto giro, quindi probabilmente sempre mercoledì, per ottenere per la terza volta in questa legislatura l’incarico di formare il nuovo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.