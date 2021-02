(Di lunedì 1 febbraio 2021) Si arena il tavolo sul programma, resta il nodo del premier. Italia viva non vuole un «bis bis» ma un super rimpasto. Pd e 5 Stelle non mollano Conte

Corriere : Governo, la trattativa si complica. Nuove condizioni di Renzi - marisanba1 : RT @Corriere: Governo, la trattativa si complica. Nuove condizioni di Renzi - Ultron65 : RT @Corriere: Governo, la trattativa si complica. Nuove condizioni di Renzi - erpedrini : RT @Corriere: Governo, la trattativa si complica. Nuove condizioni di Renzi - AlBizzotto : RT @Corriere: Governo, la trattativa si complica. Nuove condizioni di Renzi -

Ultime Notizie dalla rete : Governo trattativa

Lasul programma del nuovo, che deve ancora nascere, è ancora tutta in salita. Tra i capigruppo e i tecnici dei partiti della maggioranza uscente, a cui si aggiunge il nuovo gruppo ...... Iv possa dire: bene, avendo un programma, chiunque potrà guidare il nuovo, non ... La verità è che la sfilza di no ricevuti ieri da Iv complica laper un terzo tentativo del premier. "...Lo vorrebbe nero su bianco Italia Viva, per gli altri alleati di governo la questione non sembra determinante. Continua a dividere soprattutto il Mes, con Renzi che alza la posta. I renziani hanno ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.