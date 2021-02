Governo: Iv propone Bicamerale su riforme con presidenza a opposizione (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Al tavolo del programma IV ha proposto una Bicamerale sulla riforme con presidenza all’opposizione. Si apprende da fonti di Italia Viva. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Al tavolo del programma IV ha proposto unasullaconall’. Si apprende da fonti di Italia Viva. L'articolo CalcioWeb.

fattoquotidiano : Governo, Battelli (M5s): “Cosa succede se Renzi ci propone un presidente 5 Stelle? Noi lavoriamo per Conte premier.… - TV7Benevento : Governo: Iv propone Bicamerale su riforme con presidenza a opposizione... - roma_paoletta : RT @GenCar5: C'è chi propone di coinvolgere #MatteoRenzi nel governo, illudendosi di contenerne la slealtà. Ammesso che accetti di non fare… - JUREGRANDE : @LaNotiziaTweet @soniabetz1 ti anticipo io cosa dirà se si propone un #governo con #iv: no - the_highsparrow : RT @GenCar5: C'è chi propone di coinvolgere #MatteoRenzi nel governo, illudendosi di contenerne la slealtà. Ammesso che accetti di non fare… -