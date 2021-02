Governo debole, maggioranza instabile: la solita precarietà mina la credibilità internazionale (Di lunedì 1 febbraio 2021) di Donatello D’Andrea Mentre le consultazioni di Roberto Fico procedono spedite, sarebbe utile, per un attimo, fermarsi su alcuni numeri molto interessanti che fotografano perfettamente la situazione italiana e la sua cronica instabilità politica, ormai diventata un elemento caratteristico come il Colosseo o la Torre di Pisa. In 75 anni di storia repubblicana, abbiamo avuto 66 governi e 29 Presidenti del Consiglio. Già questi primi numeri dovrebbero indurre nel lettore un senso di smarrimento politico. E dal 1994 si sono succeduti 16 governi con 10 capi del Governo. La loro durata media è stata di 617 giorni, meno di due anni. La durata complessiva di tutte le crisi di Governo innescate dai partiti è di 1510 giorni, cioè più di quattro anni. Quasi una legislatura. Se volessimo fare un confronto con gli altri Paesi a noi vicini, negli ultimi 26 anni la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) di Donatello D’Andrea Mentre le consultazioni di Roberto Fico procedono spedite, sarebbe utile, per un attimo, fermarsi su alcuni numeri molto interessanti che fotografano perfettamente la situazione italiana e la sua cronica instabilità politica, ormai diventata un elemento caratteristico come il Colosseo o la Torre di Pisa. In 75 anni di storia repubblicana, abbiamo avuto 66 governi e 29 Presidenti del Consiglio. Già questi primi numeri dovrebbero indurre nel lettore un senso di smarrimento politico. E dal 1994 si sono succeduti 16 governi con 10 capi del. La loro durata media è stata di 617 giorni, meno di due anni. La durata complessiva di tutte le crisi diinnescate dai partiti è di 1510 giorni, cioè più di quattro anni. Quasi una legislatura. Se volessimo fare un confronto con gli altri Paesi a noi vicini, negli ultimi 26 anni la ...

