Governo: Conte ter si allontana. Sullo sfondo c’è Draghi. Scontro Renzi-M5S sui nomi dei ministri (Di martedì 2 febbraio 2021) Scontro frontale al tavolo di Roberto Fico, a Montecitorio, fra Italia Viva di Renzi e Movimento 5 Stelle. Con il Pd ancorato al Conter ter, ma costretto a prendere atto di un conflitto insanabile. Renzi spinge per arrivare al nuovo esecutivo entro la settimana e chiede subito un programma e un documento di sintesi. Propone anche la bicamerale per le riforme guidata dall'opposizione e insiste sul Mes, ma i Cinquestelle dicono no e rilanciano su reddito di cittadinanza, salario minimo, equo compenso e una riforma elettorale che reintroduca le preferenze. Fico cerca la quadra, ma è difficile che la possa trovare Leggi su firenzepost (Di martedì 2 febbraio 2021)frontale al tavolo di Roberto Fico, a Montecitorio, fra Italia Viva die Movimento 5 Stelle. Con il Pd ancorato alr ter, ma costretto a prendere atto di un conflitto insanabile.spinge per arrivare al nuovo esecutivo entro la settimana e chiede subito un programma e un documento di sintesi. Propone anche la bicamerale per le riforme guidata dall'opposizione e insiste sul Mes, ma i Cinquestelle dicono no e rilanciano su reddito di cittadinanza, salario minimo, equo compenso e una riforma elettorale che reintroduca le preferenze. Fico cerca la quadra, ma è difficile che la possa trovare

fattoquotidiano : Governo, Fassina: “Conte e Gualtieri non vanno discussi. Renzi interpreta gli interessi forti e col suo 2% non può… - ricpuglisi : A mio parere @matteorenzi deve alzare la posta sui contenuti fino al punto in cui i grillini e gli statalisti del P… - ricpuglisi : Questa foto spiega perché l'Italia non può permettersi un governo Conte 3 - ConcasRita : RT @gladiatoremassi: #meloni: se andassimo al governo con il #M5S? Ma noi la pensiamo diversamente sul #Redditodicittadinaza sulla #giustiz… - xsoniadm : Aaaah ... @matteorenzi tutto sto casino per nominare ministri Di Battista e la Boschi. Povera noi !!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte Totoministri, c'è anche la quota Conte. Italia Viva punta a quattro ministeri

...centrale del governo, il più ambito. Matteo Renzi ha fatto partire l'attacco da tempo e anche il Pd ha sofferto quello che sembrava un asse sin troppo solido tra Roberto Gualtieri e Giuseppe Conte. ...

Crisi, il barometro sul governo: sale l'ipotesi Conte ter, le elezioni si allontanano

Il governo politico, sostenuto dalla maggioranza precedente con l'aggiunta del neonato gruppo ... In caso di successo, sarebbe Giuseppe Conte l'incaricato, l'idea di altri nomi pare definitivamente ...

Governo, scontro su Mes e Reddito. Frenata per il Conte ter ANSA Nuova Europa Governo, Salvini “Se hanno numeri lavoriamo, altrimenti al voto”

ROMA (ITALPRESS) – “Domani non se ne esce, perchè si stanno scannando sui ministri. Faccio un appello al presidente Mattarella: non permetta che passino altre ore, altri giorni, sono giorni persi”. Lo ...

Salvini dice no alla 'maggioranza Ursula'

“Se FI dicesse sì ad un governo istituzionale salterebbe il centrodestra”, spiega un ‘big’ della Lega. Nelle prossime ore dovrebbe formarsi una componente del gruppo misto destinata a federarsi con ‘N ...

...centrale del, il più ambito. Matteo Renzi ha fatto partire l'attacco da tempo e anche il Pd ha sofferto quello che sembrava un asse sin troppo solido tra Roberto Gualtieri e Giuseppe. ...Ilpolitico, sostenuto dalla maggioranza precedente con l'aggiunta del neonato gruppo ... In caso di successo, sarebbe Giuseppel'incaricato, l'idea di altri nomi pare definitivamente ...ROMA (ITALPRESS) – “Domani non se ne esce, perchè si stanno scannando sui ministri. Faccio un appello al presidente Mattarella: non permetta che passino altre ore, altri giorni, sono giorni persi”. Lo ...“Se FI dicesse sì ad un governo istituzionale salterebbe il centrodestra”, spiega un ‘big’ della Lega. Nelle prossime ore dovrebbe formarsi una componente del gruppo misto destinata a federarsi con ‘N ...