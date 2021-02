Governo, Boschi e la trattativa parallela: spunta l’ipotesi ministero della Difesa (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Tutti pazzi per ‘Meb’. Alla vigilia della salita di Roberto Fico al Quirinale, atteso domani nel tardo pomeriggio, la ‘maionese’ della trattativa rischia di impazzire. Troppo ingombrante, l’ex ministra delle Riforme Maria Elena Boschi per i grillini, che a quanto apprende la Dire sono stati inflessibili nello sbarrarle la strada della Giustizia. Boschi non potra’ succedere ad Alfonso Bonafede alla guida del dicastero di via Arenula. Il ‘non possumus’ pentastellato ha tuttavia avuto l’effetto di scatenare una corsa alle indiscrezioni. Da una parte si e’ scatenata la ricerca della sostituta alla giustizia (Cartabia, Lamorgese e Severino le piu’ ricorrenti), dall’altra si e’ aperta la ridda delle ipotesi per trovarle un altro dicastero da guidare. Cosi’, mentre la trattativa procede su due canali (quello del programma alla Camera e quello dei nomi in parallelo), la capogruppo di Italia Viva alla Camera viene collocata di volta in volta in questo o quel dicastero, spesso anche lontano dalle inclinazioni manifestate in passato. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Tutti pazzi per ‘Meb’. Alla vigilia della salita di Roberto Fico al Quirinale, atteso domani nel tardo pomeriggio, la ‘maionese’ della trattativa rischia di impazzire. Troppo ingombrante, l’ex ministra delle Riforme Maria Elena Boschi per i grillini, che a quanto apprende la Dire sono stati inflessibili nello sbarrarle la strada della Giustizia. Boschi non potra’ succedere ad Alfonso Bonafede alla guida del dicastero di via Arenula. Il ‘non possumus’ pentastellato ha tuttavia avuto l’effetto di scatenare una corsa alle indiscrezioni. Da una parte si e’ scatenata la ricerca della sostituta alla giustizia (Cartabia, Lamorgese e Severino le piu’ ricorrenti), dall’altra si e’ aperta la ridda delle ipotesi per trovarle un altro dicastero da guidare. Cosi’, mentre la trattativa procede su due canali (quello del programma alla Camera e quello dei nomi in parallelo), la capogruppo di Italia Viva alla Camera viene collocata di volta in volta in questo o quel dicastero, spesso anche lontano dalle inclinazioni manifestate in passato.

