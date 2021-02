Governo, arriva il nuovo premier? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Foto da Today Sempre più vicino il momento della scelta di Roberto Fico. Come riporta Today, nella mattinata di lunedì 1° febbraio è prevista una riunione dei capigruppo di maggioranza intorno a un tavolo per discutere del programma del prossimo Governo. Il giorno dopo, martedì 2 ... Leggi su trentotoday (Di lunedì 1 febbraio 2021) Foto da Today Sempre più vicino il momento della scelta di Roberto Fico. Come riporta Today, nella mattinata di lunedì 1° febbraio è prevista una riunione dei capigruppo di maggioranza intorno a un tavolo per discutere del programma del prossimo. Il giorno dopo, martedì 2 ...

matteograndi : Malagò ha chiesto il decreto per salvare l’autonomia del CONI, inascoltato, per 2 anni. Poi arriva la rivolta socia… - riotta : Il governo che arriva, si chiami Conte III o abbia un diverso premier, sarà differente dal Conte II. Perché l'aura… - matteosalvinimi : ...nella risoluzione dei problemi legati alla cassa integrazione che non arriva, a rimborsi e ristori fantasma, ad… - alessandro_plos : @DobraEr @Beatrix_aka_BM @VincenzoVitale_ Già si sta pagando caro. In piena crisi di governo, in pieno vuoto istitu… - MadameA02 : @robertacollu191 @LaGhisaura @Confumale Da questo tweet si arriva a questa conclusione. Il governo è stato chiaro,… -