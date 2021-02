Governo | al tavolo di Fico si parla del crollo dell' occupazione femminile? Sarebbe il caso

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Dagli accertamenti Istat risultano persi nel mese di dicembre 101 mila posti di lavoro, di questi 99 mila sono donne. Non è una sorpresa, ma una previsione, per molte che da mesi scrivono di she-cession e manifestano in vario modo chiedendo un’attenzione mirata sul tema, non solo per motivi di strategie di genere, ma come provvedimenti specifici per contrastare un fenomeno macro economico. A differenza di qualsiasi altra recessione moderna, quella innescata dalla pandemia ha creato maggior perdita diper le donne che per gli uomini, tanto che uno studio che ha fatto il giro del mondo (The she-cession of 2020: Causes and consequences, T. Alon et al., comparso il 22 settembre 2020 sul portale Eu-Vox del Center for economic policy research),, appunto, di she – ...