Governo: a tavolo su programma restano distanze, duello M5S-Iv su Mes/Adnkronos (2) (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Adnkronos) – distanze sono state registrate anche sulla riforma fiscale, nonché sulle riforme istituzionali e il Recovery plan. Italia viva ha chiesto l’istituzione di una commissione bicamerale sulle riforme – idea calata sul tavolo nel gelo degli alleati- che si occupi, fra le altre cose, di legge elettorale. I renziani, su questo fronte, hanno sparigliato ribadendo sì la loro propensione al maggioritario, ma dicendosi disponibili ad accettare anche il proporzionale a patto che vengano reintrodotte le preferenze, un’accelerazione che sembra non essere stata molto gradita dai dem. Al contrario, il M5S è tornata a chiedere a gran voce il ritorno delle preferenze -in questo in linea con i renziani- e il voto ai 18enni anche per il Senato. Anche sulle politiche del lavoro, frizioni e distanze al ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) () –sono state registrate anche sulla riforma fiscale, nonché sulle riforme istituzionali e il Recovery plan. Italia viva ha chiesto l’istituzione di una commissione bicamerale sulle riforme – idea calata sulnel gelo degli alleati- che si occupi, fra le altre cose, di legge elettorale. I renziani, su questo fronte, hanno sparigliato ribadendo sì la loro propensione al maggioritario, ma dicendosi disponibili ad accettare anche il proporzionale a patto che vengano reintrodotte le preferenze, un’accelerazione che sembra non essere stata molto gradita dai dem. Al contrario, il M5S è tornata a chiedere a gran voce il ritorno delle preferenze -in questo in linea con i renziani- e il voto ai 18enni anche per il Senato. Anche sulle politiche del lavoro, frizioni eal ...

