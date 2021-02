Göteborg Film Festival: un’infermiera svedese scelta per l’esperienza in isolamento (Di lunedì 1 febbraio 2021) È Lisa Enroth, un'infermiera svedese, a essere stata scelta per l'iniziativa Isolated Cinema, a cura del Göteborg Film Festival. È Lisa Enroth, un'infermiera svedese, a essere stata scelta per l'iniziativa Isolated Cinema, a cura del Göteborg Film Festival. L'esperienza, iniziata l'altro ieri, andrà avanti fino a sabato e prevede la visione dei Film della selezione ufficiale del Festival in totale isolamento, in una sala sull'isola di Pater Noster, senza contatti con il mondo esterno a eccezione del videodiario quotidiano in cui Enroth descrive gli eventi della giornata. Per la selezione di Isolated Cinema si sono proposte 12.000 persone da tutto il mondo, e alla fine ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 febbraio 2021) È Lisa Enroth, un'infermiera, a essere stataper l'iniziativa Isolated Cinema, a cura del. È Lisa Enroth, un'infermiera, a essere stataper l'iniziativa Isolated Cinema, a cura del. L'esperienza, iniziata l'altro ieri, andrà avanti fino a sabato e prevede la visione deidella selezione ufficiale delin totale, in una sala sull'isola di Pater Noster, senza contatti con il mondo esterno a eccezione del videodiario quotidiano in cui Enroth descrive gli eventi della giornata. Per la selezione di Isolated Cinema si sono proposte 12.000 persone da tutto il mondo, e alla fine ...

