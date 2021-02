golf | Eurotour | Casey conquista il 15° titolo

(Di lunedì 1 febbraio 2021) EPILOGO: A Paulè stato sufficiente controllare gli avversari per vincere l'Omega Dubai Desert Classic e mettere in bacheca il quindicesimosull'European Tour. L'inglese continua a ...

Ultime Notizie dalla rete : golf Eurotour

Quotidiano.net

Il massimo circuito continentale delmaschile, per la seconda settimana consecutiva , parla inglese. Prima l'impresa di Tyrrell Hatton nell'Abu Dhabi HSBC Championship. Ora, quella di Casey. È ...Da oggi inizia un intenso fine settimana ditra Pga e European Tour, con due grandi classici e tanti italiani in campo. Francesco Molinari ...il 3° posto nell'Abu Dhabi HSBC Championship ().L'inglese si è imposto nell'Omega Dubai Desert Classic mettendo il quindicesimo sigillo nella sua lunga carriera sull'European Tour. Bertasio miglior azzurro con il 41° posto ...Quindicesimo titolo sull'European Tour per Paul Casey che, negli Emirati Arabi Uniti, domina e vince l'Omega Dubai Desert Classic. (ANSA) ...