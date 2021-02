Golf e italiani: tutti i risultati (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sullo European Tour si è giocato a Dubai e per il Golf degli italiani il migliore è stato Nino Bertasio. Ancora un buon piazzamento per Francesco Molinari sul PGA Tour. Omega Dubai Desert Classic Si è giocato sul percorso del Emirates Golf Club a Dubai il secondo torneo per il 2021 per lo European Tour. Ha avuto la meglio l’inglese Paul Casey (-17) che ha battuto di ben quattro colpi il sudafricano Brandon Stone (-13). In terza piazza si è classificato lo scozzese Robert Macintyre (-12) mentre in quarta sono giunti a pari merito l’inglese Laurie Canter e il finlandese Kalle Samooja (-10). Per il Golf degli italiani il migliore in campo è Nino Bertasio (-2) che chiude in 41^ posizione. A seguire sono arrivati in 44^ posizione Guido Migliozzi (-1), in 66^ Edoardo Molinari (+4) ed in 67^ Renato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sullo European Tour si è giocato a Dubai e per ildegliil migliore è stato Nino Bertasio. Ancora un buon piazzamento per Francesco Molinari sul PGA Tour. Omega Dubai Desert Classic Si è giocato sul percorso del EmiratesClub a Dubai il secondo torneo per il 2021 per lo European Tour. Ha avuto la meglio l’inglese Paul Casey (-17) che ha battuto di ben quattro colpi il sudafricano Brandon Stone (-13). In terza piazza si è classificato lo scozzese Robert Macintyre (-12) mentre in quarta sono giunti a pari merito l’inglese Laurie Canter e il finlandese Kalle Samooja (-10). Per ildegliil migliore in campo è Nino Bertasio (-2) che chiude in 41^ posizione. A seguire sono arrivati in 44^ posizione Guido Migliozzi (-1), in 66^ Edoardo Molinari (+4) ed in 67^ Renato ...

golf, Eurotour: Casey conquista il 15° titolo

Il massimo circuito continentale del golf maschile, per la seconda settimana consecutiva , parla ... in compagnia dell'inglese Laurie Canter, giocatore che noi italiani abbiamo conosciuto bene nell'...

Golf, PGA Tour: Farmers a Reed ma Chicco Molinari è super

PGA Tour, Farmers Insurance Open A La Jolla (vicino San Diego) il texano Reed con un totale di 274 (64 72 70 68, -14) colpi ha festeggiato il ...

