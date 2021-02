Gli eletti grillini temono il nuovo patto: «No ai ricatti» (Di martedì 2 febbraio 2021) Mentre Roberto Fico mette attorno a un tavolo gli esponenti della maggioranza, nel Movimento 5 Stelle i parlamentari si riuniscono in base alla commissione di appartenenza e provano a formulare delle proposte programmatiche. È qui che si sposta il dissenso, dopo che il fronte dei «Mai con Renzi» è stato travolto dagli eventi. Alessandro Di Battista tace, dopo essersi dissociato dalle manovre di ricomposizione, e gli eletti temono di essere finiti nella trappola di Renzi. I parlamentari dicono la loro … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 2 febbraio 2021) Mentre Roberto Fico mette attorno a un tavolo gli esponenti della maggioranza, nel Movimento 5 Stelle i parlamentari si riuniscono in base alla commissione di appartenenza e provano a formulare delle proposte programmatiche. È qui che si sposta il dissenso, dopo che il fronte dei «Mai con Renzi» è stato travolto dagli eventi. Alessandro Di Battista tace, dopo essersi dissociato dalle manovre di ricomposizione, e glidi essere finiti nella trappola di Renzi. I parlamentari dicono la loro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

