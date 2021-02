Gli affari ufficiali dell’ultimo giorno di mercato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si è conclusa alle ore 20:00 l’ultima giornata di calciomercato andata in scena all’Hotel Sheraton di Milano. Una giornata frenetica e movimentata per i direttori sportivi e per tutti gli addetti ai lavori. Si chiude una finestra anomala, un mercato che ha visto le big italiane ferme. Di seguito tutte le ufficialità di quest’ultimo giorno di mercato, senza dimenticare le tante trattative sfumate. 20.00: Ascoli, arriva in prestito dal Genoa l’esterno Vittorio Parigini 20.00: Dessena nuovo acquisto del Pescara 20.00: Bologna, preso Valentin Antov. Il difensore arriva dal Cska Sofia 20.00: Christian Oliva in prestito al Valencia dal Cagliari 19.59: Sassuolo, dal Cortulua arriva il difensore colombiano Yeferson Paz 19.58: Osasuna, arriva Ramalho a rinforzare la difesa 19.57: Crotone, per l’attacco arriva ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si è conclusa alle ore 20:00 l’ultima giornata di calcioandata in scena all’Hotel Sheraton di Milano. Una giornata frenetica e movimentata per i direttori sportivi e per tutti gli addetti ai lavori. Si chiude una finestra anomala, unche ha visto le big italiane ferme. Di seguito tutte letà di quest’ultimodi, senza dimenticare le tante trattative sfumate. 20.00: Ascoli, arriva in prestito dal Genoa l’esterno Vittorio Parigini 20.00: Dessena nuovo acquisto del Pescara 20.00: Bologna, preso Valentin Antov. Il difensore arriva dal Cska Sofia 20.00: Christian Oliva in prestito al Valencia dal Cagliari 19.59: Sassuolo, dal Cortulua arriva il difensore colombiano Yeferson Paz 19.58: Osasuna, arriva Ramalho a rinforzare la difesa 19.57: Crotone, per l’attacco arriva ...

