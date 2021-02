Giulia Salemi, quell’eliminazione causata dalla madre: “Prendo le distanze” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per Giulia Salemi non è la prima volta all’interno del ‘GF Vip‘, ma ricordate quella famosa eliminazione? “Prendo le distanze“ G. Salemi, Fonte foto: Instagram (@ GiuliaSalemi)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione grazie alla sua seconda partecipazione al ‘Grande Fratello Vip‘, Giulia Salemi continua a far discutere, ma ricordate l’eliminazione nel 2018: “Prendo le distanze“. Come sicuramente in tantissimi già sapranno, la bellissima influencer è al centro del gossip per la sua relazione amorosa con Pierpaolo Pretelli; i due, nel corso delle settimane, si sono avvicinati sempre di più anche se qualcuno ha storto un po’ il naso. Proprio ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Pernon è la prima volta all’interno del ‘GF Vip‘, ma ricordate quella famosa eliminazione? “le“ G., Fonte foto: Instagram (@)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione grazie alla sua seconda partecipazione al ‘Grande Fratello Vip‘,continua a far discutere, ma ricordate l’eliminazione nel 2018: “le“. Come sicuramente in tantissimi già sapranno, la bellissima influencer è al centro del gossip per la sua relazione amorosa con Pierpaolo Pretelli; i due, nel corso delle settimane, si sono avvicinati sempre di più anche se qualcuno ha storto un po’ il naso. Proprio ...

fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - GrandeFratello : Giulia si scontra con Dayane: 'Tu mi hai voltato le spalle, ferito e tradito' #GFVIP - Vanessacida24 : @fraeseme 1 si chiama Giulia 2 si chiama Salemi - Paola7319 : RT @maicnagioia: Giulia Salemi a 27 anni molto più signora di alcune 41enni ???? perché la classe non si compra con i soldi degli ex ?? #prel… - cmqpertina : È più ossessionata GS (e no non mi riferisco a Giulia Salemi) o Paola? -