Giulia Salemi, la mamma Fariba la difende: “Hai valutato Tommaso Zorzi, mica hai insultato il Papa” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fariba interviene sulla vicenda Zorzi non in finale Prima di entrare per la seconda volta nella casa più spiata d’Italia, Giulia Salemi ha fatto promettere alla madre Fariba di non intromettersi in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip come aveva fatto in passato (nella terza). La donna ad oggi sta mantenendo la promessa, infatti non è mai andata in trasmissioni televisive a parlare della consanguinea, ma ha espresso il suo pensiero su Pierpaolo Pretelli attraverso una lunga intervista a Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. Venerdì sera, in occasione della diretta su Canale 5, sul profilo Instagram della gieffina, Fariba ha mandato un messaggio diretto all’influencer italo-persiana, in cui ha commentato il periodo complicato che sta vivendo all’interno della casa di ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 1 febbraio 2021)interviene sulla vicendanon in finale Prima di entrare per la seconda volta nella casa più spiata d’Italia,ha fatto promettere alla madredi non intromettersi in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip come aveva fatto in passato (nella terza). La donna ad oggi sta mantenendo la promessa, infatti non è mai andata in trasmissioni televisive a parlare della consanguinea, ma ha espresso il suo pensiero su Pierpaolo Pretelli attraverso una lunga intervista a Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. Venerdì sera, in occasione della diretta su Canale 5, sul profilo Instagram della gieffina,ha mandato un messaggio diretto all’influencer italo-persiana, in cui ha commentato il periodo complicato che sta vivendo all’interno della casa di ...

GrandeFratello : Giulia si scontra con Dayane: 'Tu mi hai voltato le spalle, ferito e tradito' #GFVIP - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - Penelop02266069 : RT @blurrygomvez: sono le 3.40 e sto morendo di sonno ma non ho intenzione di andare a dormire per votare Giulia Salemi in un reality che f… - narryonfilm : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - narryonfilm : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… -