Giulia De Lellis festeggia Tommaso | torta | dolci e regali per il cagnolino

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Alzi la mano chi non sa chi èKowalski! IldiDee Andrea Damante, che vanta un profilo social di tutto rispetto ed è conosciuto e apprezzato non solo dai fan della ex coppia, ha compiuto un anno e per l’occasione i suoi padroni non si sono risparmiati. Il dj ha preparato un video che racchiude i momenti di gioia passati con il suo amico,ha fattoe dolcetti su misura.perfettamente in posa davanti a unacon la scritta di buon compleanno e una candelina si è lasciato fotografare dalla influencer per i suoi post di rito. “State tranquilli, è unacomprata in una pasticceria per cani, non date zuccheri” avvisa i follower la Deche si è fatta ...

