“Giocavo tra le siringhe coi figli dei boss, era una guerra”, Izzo racconta la sua infanzia a Scampia (Di lunedì 1 febbraio 2021) “La maggior parte degli amici con cui condividevo quei pomeriggi in piazza è finita in galera, ma io non avevo tempo per sbagliare strada. A 10 anni quando mio padre morì sapevo che avrei badato io alla mia famiglia”. Armando Izzo racconta la sua infanzia a Scampia in una bellissima lettera a Cronache di Spogliatoio. Un racconto di immagini potentissime, di rivalsa sociale arrotolata ad un pallone. Il difensore del Torino e della Nazionale apre una finestra su quel mondo che vale mille documentari. “Le scale della palazzina D erano intervallate da enormi pozzanghere dovute alle infiltrazioni di umidità. Le salivo a due a due con in mano le casse dell’acqua. Erano le consegne che odiavo di più. Quando mio zio, proprietario di una salumeria nel quartiere, mi mandava lì, al decimo piano, era un calvario. Mi fermavo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 febbraio 2021) “La maggior parte degli amici con cui condividevo quei pomeriggi in piazza è finita in galera, ma io non avevo tempo per sbagliare strada. A 10 anni quando mio padre morì sapevo che avrei badato io alla mia famiglia”. Armandola suain una bellissima lettera a Cronache di Spogliatoio. Un racconto di immagini potentissime, di rivalsa sociale arrotolata ad un pallone. Il difensore del Torino e della Nazionale apre una finestra su quel mondo che vale mille documentari. “Le scale della palazzina D erano intervallate da enormi pozzanghere dovute alle infiltrazioni di umidità. Le salivo a due a due con in mano le casse dell’acqua. Erano le consegne che odiavo di più. Quando mio zio, proprietario di una salumeria nel quartiere, mi mandava lì, al decimo piano, era un calvario. Mi fermavo ...

napolista : “Giocavo tra le siringhe coi figli dei boss, era una guerra”, #Izzo racconta la sua infanzia a #Scampia Lettera a… - alexborrellii : pensare che il ragazzino con cui giocavo da piccola sia diventato famoso tra i coattelli di roma sud mi stupisce ogni giorno di più - Gabri2283 : Comunque per chi ha giocato o gioca a calcio quelle tra Lukaku e Ibra sono scene normali! Succedevano ogni domenica… - doyourvodooshit : Quando giocavo a calcio anni fa ho visto e sentito di tutto Tra gente che faceva invasione in altri spogliatoi ent… - AlexSgro11 : @CucchiRiccardo @stefanoche10 Io sono cresciuto in una strada di periferia e giocavo a calcio tra le macchine parch… -