Gianluca Cantalamessa responsabile del dipartimento Antimafia della Lega 

(Di lunedì 1 febbraio 2021), deputato napoletanoLega, è stato nominatonazionale deldel partito di Matteo Salvini. L’annuncio è arrivato dallo stesso, attraverso i suoi profili social. “Ringrazio Matteo Salvini per avermi nominatonazionale delLega. Da ragazzo orgogliosamente cresciuto in provincia di Napoli mi “porto addosso” quelle brutte sensazioni che tante persone perbene hanno subito e subiscono per le pressioni intollerabili delle organizzazioni criminali”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... e di Annarita Patriarca, capogruppo regionale di Forza Italia, così come del deputato della Lega. Le raccomandazioni del governatore di giovedì hanno provocato molto ...Così il deputato, responsabile nazionale del dipartimento antimafia della Lega. Gianluca Cantalamessa, deputato napoletano della Lega, è stato nominato responsabile nazionale del dipartimento Antimafia del partito di Matteo Salvini. L'annuncio è arrivato dallo stesso Cantalamessa ...1 febbraio - ''Se il sistema e' come quello in parte emerso dalla chat di Palamara, fondato sul principio 'Salvini ha ragione, ma ora bisogna attaccarlo', la giustizia e' al capolinea. Il silenzio su ...