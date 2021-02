Ghedina: «Mia madre morì sciando. E’ come se avessi assorbito la sua forza» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Corriere della Sera intervista Kristian Ghedina, il più grande discesista italiano della storia con all’attivo 13 vittorie in Coppa del Mondo. Si è ritirato nel 2010. «La paura l’ho sempre cercata. Da bambino guardavo Tarzan, poi salivo sugli abeti di fronte a casa, alti dieci metri, e mi lasciavo cadere di ramo in ramo. A 14 anni, siccome papà non mi comprava la moto, me la sono costruita saldando pezzi trovati nella discarica, e l’ho collaudata nella pista olimpica del bob: facevo gara con un amico a chi prendeva le curve paraboliche più in alto. Sul bob, quello vero, andavo nei boschi: sono finito contro un albero, e mi sono rotto il naso per la prima volta». Ha sempre amato il rischio, confessa. «Amo il rischio. In moto. In macchina. E ovviamente in montagna». Tanti gli incidenti subiti, eppure non si è mai fermato. Quando vinse la prima gara di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Corriere della Sera intervista Kristian, il più grande discesista italiano della storia con all’attivo 13 vittorie in Coppa del Mondo. Si è ritirato nel 2010. «La paura l’ho sempre cercata. Da bambino guardavo Tarzan, poi salivo sugli abeti di fronte a casa, alti dieci metri, e mi lasciavo cadere di ramo in ramo. A 14 anni, sicpapà non mi comprava la moto, me la sono costruita saldando pezzi trovati nella discarica, e l’ho collaudata nella pista olimpica del bob: facevo gara con un amico a chi prendeva le curve paraboliche più in alto. Sul bob, quello vero, andavo nei boschi: sono finito contro un albero, e mi sono rotto il naso per la prima volta». Ha sempre amato il rischio, confessa. «Amo il rischio. In moto. In macchina. E ovviamente in montagna». Tanti gli incidenti subiti, eppure non si è mai fermato. Quando vinse la prima gara di ...

