GFVip, Tommaso Zorzi a testa bassa contro Maria Teresa Ruta: il motivo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tantissima carne al fuoco nel live di questa sera, 1 febbraio, del GFVip dal televoto alle possibili squalifiche di Alda D'Eusanio e Andrea Zelletta passando per il duro sfogo notturno di Tommaso Zorzi contro Maria Teresa Ruta: vediamo il motivo. Tanta, tantissima carne al fuoco, è prevista per il live di questa sera, 1 febbraio, del Grande Fratello Vip edizione 2020-2021. Dal televoto che dovrà sancire chi abbandona la Casa di Cinecittà tra Carlotta Dell'Isola, la principale candidata all'uscita, Giulia Salemi, Samantha de Grenet e Maria Teresa Ruta alle possibili squalifiche di Alda D'Eusanio e Andrea Zelletta per non tacere del necessario chiarimento tra Tommaso ...

