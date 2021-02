GFVip, Sonia Lorenzini si mostra senza veli (quasi): “Bello poter fare la doccia a casa senza costume da bagno” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il percorso di Sonia Lorenzini all’interno del Grande Fratello Vip non è durato molto, tuttavia, ha sicuramente lasciato il segno. La ragazza, conosciuta principalmente per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha deciso di pubblicare uno scatto molto intimo su Instagram e ha lasciato i follower a bocca aperta. IL PERCORSO DI Sonia Lorenzini L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il percorso diall’interno del Grande Fratello Vip non è durato molto, tuttavia, ha sicuramente lasciato il segno. La ragazza, conosciuta principalmente per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha deciso di pubblicare uno scatto molto intimo su Instagram e ha lasciato i follower a bocca aperta. IL PERCORSO DIL'articolo

hwjmelody : RT @cx_drm: #GFVIP #rosmello Perchè abbiamo sempre pensato che tra Rosalinda e Dayane ci fosse qualcosa di più e non tra Giulia e Rosalinda… - Sara98255370 : RT @cx_drm: #GFVIP #rosmello Perchè abbiamo sempre pensato che tra Rosalinda e Dayane ci fosse qualcosa di più e non tra Giulia e Rosalinda… - Betty65177403 : Sonia contro Rosalinda = uscita Malgioglio contro Giulia = uscito Urtis sofferto male da qualcuno e non si sa perch… - Frances05683953 : RT @cx_drm: #GFVIP #rosmello Perchè abbiamo sempre pensato che tra Rosalinda e Dayane ci fosse qualcosa di più e non tra Giulia e Rosalinda… - _eni___ : #rosmello #GFVIP Raga ... Steve mi fa paura è Sonia 2.0 -