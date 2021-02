GF Vip | rivelazione a luci rosse di Dayane | “Stanotte ho sognato che facevamo l’amore”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Rivelazioni a lucenella casa del Grande Fratello VIP. La concorrenteMello ha fatto una confessione quantomeno inaspettata al coinquilino Andrea Zenga, ultimamente al centro dei gossip per le complicate dinamiche con il padre Walter. LEGGI ANCHE => GF Vip, l’incontro tra Andrea Zenga e suo padre Walter: “Quando esci, io ci sono”. E lui scoppia in lacrime Queste le parole diMello: “Andreaaaa…Se tu sapessi cosa hohocheio e te. E poi tu piangevi”. Sogni erotici anche abbastanza legittimi, considerando la reclusione forzata da oltre 4 mesi e mezzo (nel caso di, già designata finalista di questa quinta edizione – Andrea Zenga è invece in casa dal ...

EireenViolet : RT @EireenViolet: GF Vip,rivelazione pazzesca su Antonella Elia:'Ci è andata a letto, lo ha confessato',il più impensabile dei nomi! Anto,d… - mythyla__ : Comunque io ferma a: ma chi era Tommaso Zorzi prima di essere la rivelazione del grande fratello vip #tzvip - SaCe86 : #GFVip, 'Carlotta Dell'Isola in Finale perché raccomandata da Alessia Marcuzzi': la rivelazione shock - louiscyfere : Grande Fratello Vip, 'Carlotta Dell'Isola in Finale perché raccomandata da Alessia Marcuzzi': la rivelazione shock - MondoTV241 : Grande Fratello Vip: Sofia Calesso fa una rivelazione shock su Carlotta Dell'Isola 'raccomandata da Alessia Marcuzz… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip rivelazione

Liberoquotidiano.it

'Non esistonoche non sono disposti a mettersi in gioco in un reality ma è sempre e solo una ... Myss Keta ed Elodie, Diletta Leotta, Achille Lauro e Boss Doms.' Così ladelle cifre: '...... attaccato da alcuni utenti che lo hanno accusato di aver violato il regolamento del 'GF', ... leggi anche l'articolo > Walter Zenga a "Live non è la D'Urso","bomba in diretta": "Sì, lo ...Alba Parietti, in merito all'incontro con Andrea Zelletta nel backstage del Grande Fratello Vip, ha raccontato di essersi limitata a un saluto.La saga della famiglia Zenga continua. La partecipazione di Andrea , figlio di Walter storico portiere dell'Inter ma anche della Sampdoria ...