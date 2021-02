Gf Vip | le anticipazioni della diretta del primo febbraio 2021

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Lepuntata di stasera Al via questa sera il trentaseiesimo appuntamento col Grande Fratello Vip. Il reality è prodotto da Endemol Shine Italy ed è condotto da Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. In studio tutti i concorrenti sino ad ora eliminati dall’edizione numero 5. I concorrenti attualmente in gioco sono: Pierpolo Pretelli, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Andrea Zenga, Carlotta Dell’Isola, Samantha De Grenet, Giulia Salemi e Alda D’Eusanio. In onda stasera – durante la– arriverà una sorpresa per Carlotta Dell’Isola, ex protagonista di ‘Temptation Island’. Il fidanzato Nello Sorrentino le farà una sorpresa. Chissà che non le arrivi inl’anello di fidanzamento per una vera e propria ...