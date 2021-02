GF Vip, Dayane Mello sta fingendo con Tommaso Zorzi? “Amica soltanto durante la diretta” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dayane prende in giro Tommaso? L’accusa Ultimamente Dayane Mello ha preso le difese di Tommaso Zorzi, voltando le spalle a Giulia Salemi, lasciando senza parole tutti i telespettatori della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana che è in finale insieme a Pierpaolo Pretelli, sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà non è mai stata clemente col rampollo meneghino e c’è chi crede che questo cambio repentino sia dovuto solo ad una strategia di gioco. L’ex fiamma di Stefano Sala sta mentendo per ingannare l’influencer e portalo nella sua trappola? A sostenerlo anche un ex gieffino. Dayane Mello prende le difese di Tommaso Zorzi E’ palese che Dayane Mello rifletta ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 1 febbraio 2021)prende in giro? L’accusa Ultimamenteha preso le difese di, voltando le spalle a Giulia Salemi, lasciando senza parole tutti i telespettatori della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana che è in finale insieme a Pierpaolo Pretelli, sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà non è mai stata clemente col rampollo meneghino e c’è chi crede che questo cambio repentino sia dovuto solo ad una strategia di gioco. L’ex fiamma di Stefano Sala sta mentendo per ingannare l’influencer e portalo nella sua trappola? A sostenerlo anche un ex gieffino.prende le difese diE’ palese cherifletta ...

tpwkjade : RT @___BrOwNiE9___: Due so le cose: o state guardando il gf per la prima volta o non ci arrivate. In 5 edizioni (considerando solo le ediz… - Deliberatament1 : @Maty9722 Chissà ... - infoitcultura : Gf Vip | Carlotta Dell’Isola, il duro sfogo con Dayane e Samantha: “Non mi calcola nessuno” - GuidoCordeschi : PROPRIO ADESSO IN GIARDINO UN PASSEROTTO HA FATTO QUASI LA CACCA ADDOSSO A DAYANE CHE STAVA CON ROSALINDA .. SI DIC… - Merycat16 : RT @___BrOwNiE9___: Due so le cose: o state guardando il gf per la prima volta o non ci arrivate. In 5 edizioni (considerando solo le ediz… -