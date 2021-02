GF Vip, Andrea Zenga incontra sua fratello: “Sempre insieme” (Di martedì 2 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ennesima sorpresa per Andrea Zenga al GF Vip. A farli visita questa volta è stato suo fratello Nicolò. Ma che cosa si sono detti i due? Andrea Zenga sta diventando giorno dopo giorno un grandissimo protagonista di questa seguitissima del ‘Grande fratello Vip’. Il ragazzo si è senza alcun dubbio preso la scena nella puntata Leggi su youmovies (Di martedì 2 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ennesima sorpresa peral GF Vip. A farli visita questa volta è stato suoNicolò. Ma che cosa si sono detti i due?sta diventando giorno dopo giorno un grandissimo protagonista di questa seguitissima del ‘GrandeVip’. Il ragazzo si è senza alcun dubbio preso la scena nella puntata

sportli26181512 : Nicolò Zenga al GF Vip: 'Speravo in qualcosa di diverso con papà': Nicolò Zenga al GF Vip: 'Speravo in qualcosa di… - troiaemotiva : RT @oocgfvip5: Alessandra Sgolastra: “e tanti auguri che oggi è il tu compleanno” Andrea Zenga: “era ieri” Alessandra: *verso strano* da T… - infoitcultura : Andrea Zenga piange a dirotto al GF Vip/ 'Nicolò? So io cosa abbiamo passato!' - gossipblogit : Andrea e Nicolò Zenga, l’incontro al GF Vip 5: “Io e te siamo una cosa sola” (video) - ZuzAntony : RT @oocgfvip5: Alessandra Sgolastra: “e tanti auguri che oggi è il tu compleanno” Andrea Zenga: “era ieri” Alessandra: *verso strano* da T… -