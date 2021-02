GF VIP 5, Alda D’Eusanio squalificata: la decisione della produzione (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alda D’Eusanio è stata squalificata dal GF VIP 5? La decisione della produzione è arrivata nel corso della puntata odierna La quinta edizione del Grande Fratello Vip volge al termine. La finale andrà in onda lunedì 1° marzo 2021. L’esperienza dei gieffini sta per terminare. Chi vincerà l’ambito montepremi? I favoriti restano sempre Tommaso Zorzi, Dayane L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 1 febbraio 2021)è statadal GF VIP 5? Laè arrivata nel corsopuntata odierna La quinta edizione del Grande Fratello Vip volge al termine. La finale andrà in onda lunedì 1° marzo 2021. L’esperienza dei gieffini sta per terminare. Chi vincerà l’ambito montepremi? I favoriti restano sempre Tommaso Zorzi, Dayane L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - _sofiuzz_ : Tra poco al gf vip: 'Alda sei salva, il pubblico ti ha salvato' Sta cazzo di app #gfivip - Giornaleditalia : Il pubblico del #gfivip è chiamato a fare una scelta! Vuoi salvare #Aldadeusanio ? #televoto #Alfonso - FabioMorasca : Per la serie 'Io professione mitomane', che Alda D'Eusanio non sarebbe stata squalificata, l'avevo previsto qui.… - NoemiSwriting : Alda come “donna di cultura” dovresti sapere non esiste un significato non offensivo a quella parola #gfvipradio vip -