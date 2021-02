GF Vip 5 | Alda D’Eusanio si scusa per la parola negro | «Chi non crede nel razzismo ogni tanto può sbagliare e questo dovete perdonarlo» Il pubblico la perdona col televoto

(Di martedì 2 febbraio 2021)D'Eusaniofrase offensiva ha le sue conseguenze, soprattutto se detta nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso di una cena, avvenuta lo scorso sabato,ha pronunciato la “battuta”‘Vedi qualcheda queste parti?‘ durante un gioco con Carlotta Dell’Isola e gli altri compagni. Proprio per, pur non procedendo con l’espulsione immediata – poiché lanon era rivolta a nessuno in particolare a differenza di quanto fatto mesi fa da Fausto Leali -, Alfonso Signorini ha scelto di mandare la giornalista al, in modo tale che ilpotesse decidere se farle proseguire o meno il suo percorso all’interno del reality. Escamotage che ha consentito alla donna di restare in gioco. Dopo ...

Puntata ricca di colpi di scena quella del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 1 febbraio su Canale 5. Non poteva passare in sordina la frase pronunciata da Alda D'Eusanio pochi giorni fa durante il pranzo con gli altri vipponi. Mario Balotelli si scaglia contro il GF Vip: "Dimostrazione di un'ignoranza inaccettabile" Dopo lo scivolone di Alda D'Eusanio che a poche ore dal suo ... Mario Balotelli dice la sua in merito alle parole pronunciate da Alda D'Eusanio nella casa del "Grande fratello Vip" ...