Gerusalemme, in migliaia al funerale del rabbino: ebrei ortodossi violano così le norme anti-Covid (Video) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gerusalemme, 1 feb – Gli ebrei ortodossi un po’ in tutto il mondo hanno dato segno di non voler rispettare le regole anti-Covid. migliaia di loro, infatti si sono riuniti a Gerusalemme per celebrare il funerale di un rabbino morto di coronavirus, mentre a Londra sono ferocemente presi di mira perché continuano a svolgere le loro affollate cerimonie “in privato”. ebrei ortodossi e i funerali del rabbino E’ a Gerusalemme che migliaia di ebrei ortodossi hanno partecipato al funerale di un influente rabbino, morto proprio di Covid. Il Rabbi Meshulam Dovid Soloveitchik è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 febbraio 2021), 1 feb – Gliun po’ in tutto il mondo hanno dato segno di non voler rispettare le regoledi loro, infatti si sono riuniti aper celebrare ildi unmorto di coronavirus, mentre a Londra sono ferocemente presi di mira perché continuano a svolgere le loro affollate cerimonie “in privato”.e i funerali delE’ achedihanno partecipato aldi un influente, morto proprio di. Il Rabbi Meshulam Dovid Soloveitchik è ...

