Germania, il secondo lockdown rallenta le vendite al dettaglio (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – rallenta il commercio al dettaglio in Germania a gennaio. Le vendite in termini reali hanno registrato un calo del 9,6% su mese, dopo il +1,1% registrato il mese precedente (rivisto da un preliminare +1,9%). Il dato delude le attese degli analisti che erano per un decremento del 2,6%. “Questi risultati possono essere spiegati dal secondo lockdown, che ha portato a una chiusura parziale dei negozi a partire dal 16 dicembre“, fa notare l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis). secondo Destatis, inoltre, la variazione annua si attesta a +1,5% dal +5% di dicembre (rivisto da un preliminare +5,6%), risultando sotto le attese che indicavano un +5%. (Foto: by Becca Mchaffie on Unsplash) Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) –il commercio alina gennaio. Lein termini reali hanno registrato un calo del 9,6% su mese, dopo il +1,1% registrato il mese precedente (rivisto da un preliminare +1,9%). Il dato delude le attese degli analisti che erano per un decremento del 2,6%. “Questi risultati possono essere spiegati dal, che ha portato a una chiusura parziale dei negozi a partire dal 16 dicembre“, fa notare l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis).Destatis, inoltre, la variazione annua si attesta a +1,5% dal +5% di dicembre (rivisto da un preliminare +5,6%), risultando sotto le attese che indicavano un +5%. (Foto: by Becca Mchaffie on Unsplash)

DividendProfit : Germania, il secondo lockdown rallenta le vendite al dettaglio - LifeJoining : RT @LucianoBarraCar: Se non si può votare perché secondo l'Ue (Germania) non abbiamo imparato a votare, e i governi possono nascere solo in… - lavoroecultura : Alfabetizzazione #finanziaria. Secondo un'indagine OCSE gli #studenti italiani conoscono il 6,4% dei diciotto termi… - PiranSim : RT @LucianoBarraCar: Se non si può votare perché secondo l'Ue (Germania) non abbiamo imparato a votare, e i governi possono nascere solo in… - giampaolo_baio : RT @LucianoBarraCar: Se non si può votare perché secondo l'Ue (Germania) non abbiamo imparato a votare, e i governi possono nascere solo in… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania secondo "Far esplodere gli oleodotti". Il nuovo libro di Andreas Malm

Secondo Malm questo fatalismo climatico, rappresentato ampiamente da autori come Roy Scranton ("...come l'occupazione annuale delle miniere di carbone da parte della Ende Gelaende coalition in Germania.

Germania, il secondo lockdown rallenta le vendite al dettaglio

Rallenta il commercio al dettaglio in Germania a gennaio. Le vendite in termini reali hanno registrato un calo del 9,6% su mese , dopo il +... "Questi risultati possono essere spiegati dal secondo ...

Germania, il secondo lockdown rallenta le vendite al dettaglio Il Messaggero Germania, il secondo lockdown rallenta le vendite al dettaglio

(Teleborsa) - Rallenta il commercio al dettaglio in Germania a gennaio. Le vendite in termini reali hanno registrato un calo del 9,6% su mese, dopo il +1,1% registrato il mese precedente (rivisto da..

Ronny Trocker: «Io, Human Factors e la mia prima volta al Sundance»

La nostra intervista a Ronny Trocker, il regista di Human Factors, unico film italiano presente in competizione nella selezione 2021 del Sundance ...

Malm questo fatalismo climatico, rappresentato ampiamente da autori come Roy Scranton ("...come l'occupazione annuale delle miniere di carbone da parte della Ende Gelaende coalition inRallenta il commercio al dettaglio ina gennaio. Le vendite in termini reali hanno registrato un calo del 9,6% su mese , dopo il +... "Questi risultati possono essere spiegati dal...(Teleborsa) - Rallenta il commercio al dettaglio in Germania a gennaio. Le vendite in termini reali hanno registrato un calo del 9,6% su mese, dopo il +1,1% registrato il mese precedente (rivisto da..La nostra intervista a Ronny Trocker, il regista di Human Factors, unico film italiano presente in competizione nella selezione 2021 del Sundance ...