Germania - Il Salone dellAuto di Monaco sarà ibrido | virtuale e dal vivo

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ildell'Auto disi terrà dal 7 al 12 settembre eun evento "", in partee in parte dal. Ad annunciarlo è stata la Vda (Verband der Automobilindustrie), l'associazione tedesca del settore, che aveva già deciso lo spostamento dell'evento da Francoforte al capoluogo della Baviera. Espositori cercasi. Il nuovo format del, caratterizzato da alcune attività in presenza e altre digitali, è stato scelto per attrarre il maggior numero possibile di Case automobilistiche estere, in modo da conferire all'evento una rilevanza internazionale, messa a rischio dalla pandemia di coronavirus. Al momento solo il gruppo Volkswagen, la BMW, la Daimler, la Ford, la Hyundai e qualche marchio cinese hanno confermato la loro presenza all'evento.

Il nuovo format del Salone, caratterizzato da alcune attività in presenza e altre digitali, è stato scelto per attrarre il maggior numero possibile di Case automobilistiche estere, in modo da conferire all'evento una rilevanza internazionale. Il Salone dell'Auto di Monaco si terrà dal 7 al 12 settembre e sarà un evento "ibrido", in parte virtuale e in parte dal vivo. Ad annunciarlo è stata la Vda (Verband der Automobilindustrie).