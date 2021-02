Genoa | con Ballardini à la miglior squadra della Serie A | il dato

Leggi su calcionews24

L'arrivo di Davideha stravolto il destino delche è passato dall'incuboretrocessione ad essere ladel campionato La netta vittoria sul Crotone ha dimostrato che ilè ladiA più in forma in questo momento. Un fatto confermato dai dati di Opta. A partire dall'arrivo di Davideal(dal 21/12), il Grifone è ladiA con: meno gol subiti (4 in 7 match); più clean sheets (4);% di tiri in porta (60%); secondo per % realizzativa (16%); quinto per media punti (2.0).