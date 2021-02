Genitori Positivi al Covid-19 Portano i Figli a Scuola | il Dirigente Scolastico | Presenterò Denuncia per Procurata Pandemia

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Alcunial-19 hanno portato comunque i. Accade ad Adelfia, in provincia di Bari. “Oggi andrò dai carabinieri per presentare formale, per, nei confronti di alcunidi bambini che frequentano diverse scuole del mio istituto comprensivo. Pur sapendo di essereal, hanno mandato i

rep_bari : 'Genitori positivi al Covid mandano i figli a scuola, li denuncio'. Ma i carabinieri smentiscono [di Silvia Dipinto… - SilviaDipinto : Scuole, caso Adelfia. I carabinieri smentiscono: 'i genitori non sapevano di essere positivi, nessun reato'.… - Antonella_Sp_ : Adelfia. Genitori positivi al covid mandano figli a scuola. - AcquavivaNew : Vicenda decisamente deprecabile ad Adelfia - rep_bari : 'Genitori positivi al Covid mandano i figli a scuola, li denuncio'. Ma i carabinieri smentiscono [di Silvia Dipinto… -

Sette bambini, figli dial Covid, presenti in classe a scuola nella elementare e media Moro Falcone di Adelfia. È quanto sostiene il preside Nicola Giovanni Errico , che ha preparato il dossier da portare ...I bambini che avevano ifrequenterebbero proprio la stessa classe in cui prestava servizio l'insegnante contagiata. Il preside si dice molto adirato per quanto accaduto, anche ...La piattaforma di condivisione video cinese è più complessa rispetto a come è stata dipinta (partendo da informazioni inaccurate) nelle ultime settimane ...Il dirigente scolastico si è recato questa mattina dai carabinieri di Adelfia per sporgere denuncia per il reato di procurata pandemia ...