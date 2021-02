Gattuso, il giorno dopo. Napoli è spaccata: quanto durerà? Intanto, ADL... (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il giorno dopo ci si interroga sul futuro prossimo. E, soprattutto, sull'ultima sparata di Rino Gattuso , contro Aurelio De Laurentiis e l'ambiente napoletano. Un attacco duro, forte, probabilmente ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilci si interroga sul futuro prossimo. E, soprattutto, sull'ultima sparata di Rino, contro Aurelio De Laurentiis e l'ambiente napoletano. Un attacco duro, forte, probabilmente ...

1411nico : Quando #Gattuso stava soffrendo non ha indietreggiato di un passo ha dato tutto per la sua squadra, come ringraziam… - sportli26181512 : Gattuso, il giorno dopo. Napoli è spaccata: quanto durerà? Intanto, ADL...: Gattuso, il giorno dopo. Napoli è spacc… - lucabalestrier3 : @Alberto93793532 @Chiariello_CS @Antoniotalio Per me invece la rosa è più forte di quello che si vede in campo. In… - Gazzetta_it : Gattuso, il giorno dopo. Napoli è spaccata: quanto durerà? Intanto #DeLaurentiis... - PierPastore : I primi nemici del #Napoli sono alcuni tifosi del Napoli. Quando lo capiremo forse avremo di nuovo i risultati ch… -